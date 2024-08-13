«ДТЕК» інвестував 2 млрд грн у ремонт та відновлення пошкоджених ТЕС з початку року

Майже 2 млрд грн «ДТЕК» інвестував у ремонти та відновлення пошкоджених ТЕС з початку року. Про це заявили у пресслужбі компанії.



«Енергетики щодня докладають надзусиль, щоб відновити пошкоджені потужності після російських обстрілів. Проте ворог продовжує енергетичний терор і не залишає спроб занурити нас у темряву. Понад 180 атак пошкодили або зруйнували ~90% нашої теплової генерації», - йдеться у заяві «ДТЕК».



Зазначається, що всього цього року компанія планує вкласти в ремонт та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн.



Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА Shahed.



Раніше стало відомо, що внаслідок авіаційного удару РФ у Сумах пошкоджено лінію електромережі та газопровід.