В результате авиаудара РФ повреждена линия электросети и здание больницы в Сумах — ОВА

Сегодня, 13 августа, в результате ракетно-авиационного удара РФ получил ранения один человек, также повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы и несколько автомобилей. Об этом говорится в отчете Сумской ОВА.



«Без электро и газоснабжения осталась часть населения города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются», — заявили в областной военной администрации.



Напомним, в Торецке и Константиновке под российским огнем погибли два человека.