ПВО Украины сбила 30 из 38 российских «Шахедов»

ПВО Украины сбила 30 из 38 «Шахедов» РФ. Фото: Олещук / telegram

В ночь на 13 августа 2024 года Россия атаковала Украину 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области и 38-ю ударными БпЛА Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



Уточняется, войска РФ запускали дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска.



«В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БпЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях», — уточнил Олещук.



Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона сбила над Украиной 53 из 57 дронов-камикадзе.