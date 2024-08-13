У двох містах Донеччини буде скорочено подачу води

У Костянтинівці та Дружківці Донецької області 14 серпня не буде водопостачання. Причина — ремонт насосної станції. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«14 серпня з 8:00 буде тимчасово скорочено подачу води до Дружківки та Костянтинівки», — написав він.



За словами Філашкіна, в цей час відбуватиметься ремонт насосної станції та магістрального водопроводу Д 1200 мм. Після завершення робіт водопостачання буде відновлено у повному обсязі.



Раніше повідомлялося, що 6 серпня було завершено ремонт Другого Донецького водопроводу. Незабаром водопостачання буде повністю відновлено.