В Донецкой области задержали вымогателей 500 тысяч долларов у владельца медцентра

СБУ нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донецкой области, вымогая деньги у местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«В результате спецоперации задержан лидер банды — уголовник-рецидивист. По имеющимся данным, бандиты терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения», — сообщили в СБУ.
Правоохранители задокументировали как фигурант пытался «выбить» из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.
Оружие задержанных. Фото: СБУ
По материалам дела, в случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом.
Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.
При обысках у задержанных изъято:
Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников группировки, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Мобильные и маски с лопатой задержанных. Фото: СБУ
Напомним, задержанная в Донецкой области информатор военной разведки РФ шпионила за обороной ВСУ на самом «горячем» направлении фронта.
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