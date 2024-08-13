В Донецкой области задержали вымогателей 500 тысяч долларов у владельца медцентра

Задержанный за вымогательство в Донецкой области. Фото: СБУ

СБУ нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовой Донецкой области, вымогая деньги у местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



«В результате спецоперации задержан лидер банды — уголовник-рецидивист. По имеющимся данным, бандиты терроризировали жителей прифронтовых городов, где облагали "данью" предпринимателей и организовывали разбойные нападения», — сообщили в СБУ.



Правоохранители задокументировали как фигурант пытался «выбить» из владельца частного медучреждения полмиллиона долларов.

Оружие задержанных. Фото: СБУ

По материалам дела, в случае получения всей суммы от потерпевшего, злоумышленник планировал его убить, а тело закопать в лесополосе за городом.



Сотрудники Службы безопасности задержали лидера и участников банды при попытке похищения потерпевшего возле его дома.

При обысках у задержанных изъято:

гранаты Ф-1 и РГД-5, автомат Калашникова, пистолет Макарова;

балаклавы, лопату, перчатки, скотч и стяжки, которые фигуранты подготовили для совершения разбойного нападения и убийства;

мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников группировки, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мобильные и маски с лопатой задержанных. Фото: СБУ

Напомним, задержанная в Донецкой области информатор военной разведки РФ шпионила за обороной ВСУ на самом «горячем» направлении фронта.