На Донеччині затримали бандитів, які вимагали 500 тисяч доларів у власника медцентру

Затриманий за здирництво у Донецькій області. Фото: СБУ

СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала жителів прифронтової Донецької області, вимагаючи гроші у місцевих підприємців. Про це повідомила пресслужба СБУ.



«Внаслідок спецоперації затримано лідера банди — кримінальника-рецидивіста. За наявними даними, бандити тероризували мешканців прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади», - повідомили у СБУ.



Пізніше співробітникам Донецької обласної прокуратури вдалося з'ясувати, що планував розбійний напад на підприємця з Краматорська киянин.

Затриманий киянин, який намагався вкрасти 500 тис. дол. у підприємця з Краматорська. Фото: Донецька обласна прокуратура

У червні 2024 року він вирішив заволодіти 500 тис. доларів США, які зберігалися вдома у підприємця. Мешканець столиці залучив кількох осіб, які надалі діяли під контролем правоохоронців.



Співробітники сил правопорядку задокументували як фігурант намагався «вибити» із власника приватної медустанови півмільйона доларів.

Зброя затриманих. Фото: СБУ

За матеріалами справи, у разі отримання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом.



Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його будинку.

Під час обшуків у затриманих вилучено:

гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашнікова, пістолет Макарова;

балаклави, лопату, рукавички, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для скоєння розбійного нападу та вбивства;

мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання, їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Мобільний та маски з лопатою затриманих. Фото: СБУ

Нагадаємо, затримана в Донецькій області інформатор військової розвідки РФ шпигувала за обороною ЗСУ на «найгарячішому» напрямку фронту.