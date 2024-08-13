На Донеччині затримали бандитів, які вимагали 500 тисяч доларів у власника медцентру

СБУ нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала жителів прифронтової Донецької області, вимагаючи гроші у місцевих підприємців. Про це повідомила пресслужба СБУ.
«Внаслідок спецоперації затримано лідера банди — кримінальника-рецидивіста. За наявними даними, бандити тероризували мешканців прифронтових міст, де обкладали "даниною" підприємців та організовували розбійні напади», - повідомили у СБУ.
Пізніше співробітникам Донецької обласної прокуратури вдалося з'ясувати, що планував розбійний напад на підприємця з Краматорська киянин.
Затриманий киянин, який намагався вкрасти 500 тис. дол. у підприємця з Краматорська. Фото: Донецька обласна прокуратура
У червні 2024 року він вирішив заволодіти 500 тис. доларів США, які зберігалися вдома у підприємця. Мешканець столиці залучив кількох осіб, які надалі діяли під контролем правоохоронців.
Співробітники сил правопорядку задокументували як фігурант намагався «вибити» із власника приватної медустанови півмільйона доларів.
Зброя затриманих. Фото: СБУ
За матеріалами справи, у разі отримання всієї суми від потерпілого, зловмисник планував його вбити, а тіло закопати у лісосмузі за містом.
Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його будинку.
Під час обшуків у затриманих вилучено:
Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання про притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання, їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Мобільний та маски з лопатою затриманих. Фото: СБУ
Нагадаємо, затримана в Донецькій області інформатор військової розвідки РФ шпигувала за обороною ЗСУ на «найгарячішому» напрямку фронту.
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