В сети показали, как военные Kraken обороняли микрорайон Канал в городе Часов Яр

Разрушенный Часов Яр. Фото: кадр с видео

Украинские военнослужащие из спецподразделения Главного управления разведки Kraken продолжают защищать город Часов Яр Донецкой области. Недавно в Сети появилось видео, как военные обороняли микрорайон Канал.



«Кадры обороны квартала «Канал». Бойцы подразделения внесли значительный вклад в отсрочку отхода СОУ (Cилы обороны Украины) за канал», — говорится в сообщении.



Как отмечается, военные аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что в начале июля российским военным удалось захватить микрорайон «Канал».



Уже несколько месяцев оккупанты пытаются взять Часов Яр под свой контроль, в городе не прекращаются обстрелы.



Кроме того, российская армия планировала захватить город до 9 мая, однако этого им сделать не удалось.