У мережі показали, як військові Kraken обороняли мікрорайон Канал у місті Часів Яр

Зруйнований Часів Яр. Фото: кадр з відео

Українські військовослужбовці зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken продовжують захищати місто Часів Яр Донецької області. Нещодавно у Мережі з'явилося відео, як військові боронили мікрорайон Канал.



«Кадри оборони кварталу «Канал». Бійці підрозділу зробили значний внесок у відтермінування відходу СОУ за канал», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, військові аналітики українського проєкту DeepState повідомили, що на початку липня російським військовим вдалося захопити мікрорайон «Канал».



Вже кілька місяців окупанти намагаються взяти Часів Яр під свій контроль, у місті не припиняються обстріли.



Крім того, російська армія планувала захопити місто до 9 травня, проте цього зробити не вдалося.