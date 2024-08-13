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Армия РФ оккупировала три села на Донетчине: ВСУ отбросили россиян в Луганской области – DeepState

13 августа 2024, 16:04

Армия РФ оккупировала три села на Донетчине: ВСУ отбросили россиян в Луганской области – DeepState

Оккупрованные Лисичное, Ивановка и Свиридоновка на Донетчине. Фото: карта DeepState Оккупрованные Лисичное, Ивановка и Свиридоновка на Донетчине. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали села Лисичное, Ивановка и Свиридоновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись в поселках Гродовка, Невельское и селе Константиновка, возле сел Сергеевка и Новоторецкое на Донетчине и села Песчаное в Харьковской области.

В то же время ВСУ отбросили армию РФ возле села Стельмаховка на Луганщине.

Напомним, что в ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ.

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16:04
Армия РФ оккупировала три села на Донетчине: ВСУ отбросили россиян в Луганской области – DeepState
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