Армия РФ оккупировала три села на Донетчине: ВСУ отбросили россиян в Луганской области – DeepState

Оккупрованные Лисичное, Ивановка и Свиридоновка на Донетчине. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали села Лисичное, Ивановка и Свиридоновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись в поселках Гродовка, Невельское и селе Константиновка, возле сел Сергеевка и Новоторецкое на Донетчине и села Песчаное в Харьковской области.

В то же время ВСУ отбросили армию РФ возле села Стельмаховка на Луганщине.

Напомним, что в ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ.