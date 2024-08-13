Армія РФ окупувала три села на Донеччині: ЗСУ відкинули росіян у Луганській області – DeepState

Російські війська окупували села Лисичне, Іванівка та Свиридонівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Також загарбники просунулися у селищах Гродівка, Невельське та селі Костянтинівка, біля сіл Сергіївка та Новоторецьке на Донеччині та села Піщане у Харківській області.
Водночас ЗСУ відкинули армію РФ біля села Стельмахівка на Луганщині.
Нагадаємо, що у ЗСУ вперше офіційно визнали, що це вони зайшли до Курської області РФ.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях