Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ

12 августа 2024, 18:40

ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ

Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ и продолжают наступательную операцию в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего 12 августа.

«Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данное время под нашим контролем находится около 1000 кв. км территории РФ. Группировки войск выполняют поставленные задачи. Бои идут фактически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем», — сказал Сырский.

Читайте также:

В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина

Владимир Путин заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах с Украиной, потому что считает, что Киев напал на Курскую область. 

В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.


Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ. 

По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».  

ТЕГИ

Места
Курская область
Прочее
Война Контрнаступление

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
22:43
«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка
17:20
В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»
14:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:12
На границе временно закрыли единственный пункт пропуск с Россией. Что известно
11:17
Два человека погибли в Константиновке после утреннего обстрела армии РФ
10:50
Украинские войска отступили под Торецком, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
все новости
19:56
Пропаганда выдает успехи украинской армии за успехи армии РФ в Курской области
18:40
ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ
17:55
Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной — теперь уже из-за событий в Курской области
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
16:59
В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
16:57
В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей
16:51
ВС РФ из артиллерии ударили по Торецку: ранены люди, которые шли к источнику набрать питьевой воды
16:29
Авиаудар по Гродовке: «Белые ангелы» оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу
16:28
ВСУ направили в Курскую область свои самые боеспособные силы — The Economist
15:31
Литва анонсировала передачу FPV-дронов Украине
15:20
Из Новогродовской громады Покровского района эвакуировали всех детей
14:42
В Константиновке из водоема вытащили тело мужчины
14:30
Бойцы ГУР установили флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе: появилось видео
14:14
На Донетчине остаются без света более 135 населенных пунктов — Минэнерго
14:04
Шпионила за обороной ВСУ на самом «горячем» направлении фронта: на Донетчине СБУ задержала информатора разведки РФ
13:27
Два человека погибли и один ранен в результате обстрела Украинска Донецкой области 12 августа
12:53
В Кривом Роге с рельсов сошел грузовой поезд
12:47
На Бахмутском направлении пограничники уничтожили технику армии РФ и 2 оккупантов
11:59
Армия РФ ударила по Новогродовке: повреждены жилые дома
11:38
«Может стать большим фронтом»: ВСУ на долгий срок заняли Курскую область и покидать ее не собираются – Forbes
все новости
ВИДЕО
Путин провел совещание 12 августа. Фото: кадр с видео В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
12 августа, 16:59
Военный грузовик в Волгограде насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, а затем врезался в УАЗ. Фото: Baza В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей
12 августа, 16:57
Полицейский экипаж помог пострадавшим в Гродовке. Фото: кадр из видео Авиаудар по Гродовке: «Белые ангелы» оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу
12 августа, 16:29
Флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе. Фото: кадр из видео Бойцы ГУР установили флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе: появилось видео
12 августа, 14:30
На Бахмутском направлении пограничники уничтожили технику армии РФ и 2 оккупантов На Бахмутском направлении пограничники уничтожили технику армии РФ и 2 оккупантов
12 августа, 12:47
Заместитель министра энергетики Украины задержан при получении взятки в пол миллиона долларов. Фото: НАБУ Замминистра энергетики разоблачили на взятке в $500 тысяч — СБУ
12 августа, 11:33

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор