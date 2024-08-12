ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ

Вооруженные силы Украины контролируют около 1000 квадратных километров территории РФ и продолжают наступательную операцию в Курской области. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на Ставке верховного главнокомандующего 12 августа.



«Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данное время под нашим контролем находится около 1000 кв. км территории РФ. Группировки войск выполняют поставленные задачи. Бои идут фактически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем», — сказал Сырский.

Владимир Путин заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах с Украиной, потому что считает, что Киев напал на Курскую область.



В Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.