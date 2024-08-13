В Новогродовке ввели продленный комендантский час и новые правила въезда: детали

В Новогродовке Донецкой области власти ввели более жесткий комендантский час. Жители могут находиться на улице только четыре часа в сутки. Об этом сообщил начальник отдела гражданской защиты Донецкой ОГА Сергей Гончаров, передает Суспільне Донбас.



«С 15 августа на территории города в связи с активизацией боевых действий и повышения угрозы для населения, на территории города будет введен комендантский час с 15:00 до 11:00 утра. В течение дня, всего 4 часа, население сможет передвигаться по территории города», — отметил он.



По словам Гончарова, рынки и магазины не будут работать.



Кроме того, вводится запрет на въезд в Новогродовку. Заехать в город смогут только люди, которые имеют соответствующую прописку.



Ранее мы писали, что с 12 августа в Донецкой области действуют новые правила комендантского часа. Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.