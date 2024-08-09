В ряде прифронтовых городов Донетчины ужесточат комендантский час

С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа. В Донецкой областной военной администрации ссылаются на распоряжение командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа.



Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.



Более долгий комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения сегодня принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.



7 августа для защиты населения объявили обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пяти громад на Сумщине.