У Новогродівці ввели подовжену комендантську годину та нові правила в'їзду: деталі

У Новогродівці Донецької області влада ввела більш жорстку комендантську годину. Мешканці можуть перебувати на вулиці лише чотири години на добу. Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту Донецької ОДА Сергій Гончаров, повідомляє Суспільне Донбас.



«З 15 серпня на території міста у зв'язку з активізацією бойових дій та підвищення загрози для населення, на території міста буде запроваджено комендантську годину з 15:00 до 11:00 ранку. Протягом дня, лише 4 години, населення зможе пересуватися територією міста», — зазначив він.



За словами Гончарова, ринки та магазини не працюватимуть.



Крім того, запроваджується заборона на в'їзд до Новогродівки. Заїхати до міста зможуть лише люди, які мають відповідну прописку.



Раніше ми писали, що з 12 серпня на Донеччині діють нові правила комендантської години. Так, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.