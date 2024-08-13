Латвія передасть Україні близько 5000 безпілотників

Латвія підготувала Україні допомогу. Фото: Андріс Спрудс

Латвія передасть пакет військової допомоги Україні, зокрема близько 500 БПЛА. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соціальній мережі X (Twitter).



«Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у різних бойових завданнях», — зазначив він.



Як зазначається, Київ отримає допомогу від Риги в рамках коаліції дронів.



Раніше ми писали, що в Міністерстві оборони Латвії повідомили, що готові передати Україні 2500 безпілотників на суму 4 млн. євро. Першу партію дронів (300) буде доставлено вже в липні.