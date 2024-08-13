Украинские десантники остановили наступление двух колонн бронетехники РФ вблизи Марьинки: в ВСУ показали видео

Уничтоженная российская бронетехника в районе Марьинки. Фото: кадр из видео

Российские войска двумя колоннами бронетехники двигались в сторону позиций 46-й аэромобильной бригады ВСУ вблизи города Марьинка Донецкой области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Одна колонна состояла из пяти единиц техники и пыталась пройти мимо Марьинки. До позиций 2-го батальона 46-й ОАЭМБр доехали только две. Остальные три единицы десантники уничтожили целым комплексом средств поражения. Первой встретила россиян украинская артиллерия, которая точно отработала.

Вторая колонна из трех единиц шла через позиции 3-го батальона бригады. После нанесения огневого поражения силами подразделений ПТРК и FPV-дронов две единицы техники отступили, одну – уничтожили.

В общей сложности бойцы 46-й бригады уничтожили две ББМ, две МТЛБ и БТР. Также повредили танк и МТЛБ.

Напомним, что украинская армия отбила у войск России позиции в районах Торецка и Северска.