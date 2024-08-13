Украинская армия отбила у войск России позиции в районах Торецка и Северска – ISW

Украинские силы недавно отбили позиции к югу от города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Так, геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что ВСУ отбили позиции в западном и центральном районах поселка Нью-Йорк.
Также украинские войска недавно отбили позиции к юго-востоку от города Северск на Донетчине. Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что ВСУ продвинулись к югу от села Ивано-Дарьевка.
Напомним, что армия РФ оккупировала три села на Донетчине, а ВСУ отбросили россиян в Луганской области.
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