Українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки: у ЗСУ показали відео

Знищена російська бронетехніка у районі Мар'їнки. Фото: кадр із відео

Російські війська двома колонами бронетехніки рухалися у бік позицій 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ поблизу міста Мар'їнка Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Одна колона складалася з п'яти одиниць техніки й намагалася пройти повз Мар'їнку. До позицій 2-го батальйону 46-го ОАЕМБр доїхали лише дві. Інші три одиниці десантники знищили цілим комплексом засобів ураження. Першою зустріла росіян українська артилерія, яка влучно відпрацювала.

Друга колона із трьох одиниць йшла через позиції 3-го батальйону бригади. Після нанесення вогневого ураження силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів дві одиниці техніки відступили, одну – знищили.

Загалом бійці 46-ї бригади знищили дві ББМ, дві МТЛБ та БТР. Також пошкодили танк та МТЛБ.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська.