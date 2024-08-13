Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки: у ЗСУ показали відео

13 серпня 2024, 21:58

Українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки: у ЗСУ показали відео

Знищена російська бронетехніка у районі Мар'їнки. Фото: кадр із відео Знищена російська бронетехніка у районі Мар'їнки. Фото: кадр із відео

Російські війська двома колонами бронетехніки рухалися у бік позицій 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ поблизу міста Мар'їнка Донецької області. Про це стало відомо із повідомлення пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Одна колона складалася з п'яти одиниць техніки й намагалася пройти повз Мар'їнку. До позицій 2-го батальйону 46-го ОАЕМБр доїхали лише дві. Інші три одиниці десантники знищили цілим комплексом засобів ураження. Першою зустріла росіян українська артилерія, яка влучно відпрацювала.

Друга колона із трьох одиниць йшла через позиції 3-го батальйону бригади. Після нанесення вогневого ураження силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів дві одиниці техніки відступили, одну – знищили.

Загалом бійці 46-ї бригади знищили дві ББМ, дві МТЛБ та БТР. Також пошкодили танк та МТЛБ.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Мар'їнка
Організації
ЗСУ Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ Бронетехніка Позиції Колона

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:14
Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
22:30
В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу
21:20
Під Донецьком мікроавтобус протаранив групу школярів-велосипедистів
17:44
У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА
23:14
Пожежа на території Запорізької АЕС: що відомо
23:05
Головне за день: Обстріл Краматорська. Росармія застосовує хімзброю
21:33
На Запорізькій АЕС сталася пожежа
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
усі новини
23:16
ЗСУ хочуть розширити плацдарм у Курській області та наступають на селище Коренево – Bild
23:14
Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон
22:46
Командир «Ахмата» визнав полон лише частини «кадировців»: в Україні відповіли на його слова
21:58
Українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки: у ЗСУ показали відео
21:31
Україна не зацікавлена у тому, щоб забрати Курську область: у МЗС назвали мету операції
19:28
ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області РФ: за добу просунулися до трьох кілометрів
19:01
Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Де їх розмістять
18:16
Майже половина зіткнень зафіксована на Покровському напрямку — Генштаб
17:44
Латвія передасть Україні близько 5000 безпілотників
17:34
Українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська – ISW
17:25
У Новогродівці ввели подовжену комендантську годину та нові правила в'їзду: деталі
17:15
У Краматорську почали дистанційно консультувати пацієнтів за допомогою телемедицини
16:28
Росіяни забирають гумдопомогу в українців в окупації та віддають мешканцям Курської області
16:04
Армія РФ окупувала три села на Донеччині: ЗСУ відкинули росіян у Луганській області – DeepState
15:25
У Донецьку померла дівчинка-велосипедистка, яка постраждала під час наїзду вантажівки на спортсменів
14:58
Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
14:31
У мережі показали, як військові Kraken обороняли мікрорайон Канал у місті Часів Яр
13:57
У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті»
13:49
На Донеччині затримали бандитів, які вимагали 500 тисяч доларів у власника медцентру
13:18
На Донеччині без електропостачання залишаються 137 населених пунктів
усі новини
ВІДЕО
Командир «Ахмата» Апті Алаудінов. Фото: особиста сторінка Алаудінова у Телеграм Командир «Ахмата» визнав полон лише частини «кадировців»: в Україні відповіли на його слова
13 серпня, 22:46
Знищена російська бронетехніка у районі Мар'їнки. Фото: кадр із відео Українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки: у ЗСУ показали відео
13 серпня, 21:58
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм ЗСУ контролюють 74 населені пункти Курської області РФ: за добу просунулися до трьох кілометрів
13 серпня, 19:28
Внаслідок атаки на автобус в окупованому Лисичанську є загиблі та поранені Дві людини загинули і близько 30 постраждали внаслідок обстрілу в окупованому Лисичанську
13 серпня, 14:58
Зруйнований Часів Яр. Фото: кадр з відео У мережі показали, як військові Kraken обороняли мікрорайон Канал у місті Часів Яр
13 серпня, 14:31
У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті» У Костянтинівці горіла будівля кондитерської фабрики «Конті»
13 серпня, 13:57

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір