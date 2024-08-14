В Германии задержали украинца, подозреваемого в убийстве земляка

В немецком городе Росток задержан 26-летний украинец, подозреваемый в убийстве земляка в приюте для беженцев. Об этом сообщает DW со ссылкой на прокуратуру города.

Как отметили в прокуратуре, в настоящее время в суд передали ходатайство об аресте подозреваемого. Задержанным оказался 26-летний украинец.

Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, 12 августа в немецком городе Росток в приюте для беженцев нашли тяжело раненого украинца. По данным следствия, раненого мужчину обнаружил сотрудник службы безопасности. Он обратился в полицию и службу спасения. Когда прибыли медики, они смогли лишь констатировать смерть 46-летнего украинца.