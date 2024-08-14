У Німеччині затримали українця, підозрюваного у вбивстві земляка

У німецькому місті Росток затримано 26-річного українця, підозрюваного у вбивстві земляка у притулку для біженців. Про це повідомляє DW із посиланням на прокуратуру міста.

Як зазначили у прокуратурі, наразі до суду передали клопотання про арешт підозрюваного. Затриманим виявився 26-річний українець.

Про обставини вбивства та ймовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, 12 серпня в німецькому місті Росток у притулку для біженців знайшли тяжко пораненого українця. За даними слідства, пораненого чоловіка виявив співробітник служби безпеки. Він звернувся до поліції та служби порятунку. Коли прибули медики, вони змогли лише констатувати смерть 46-річного українця.