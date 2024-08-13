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В немецком приюте для беженцев убили украинца — СМИ

13 августа 2024, 10:57

В немецком приюте для беженцев убили украинца — СМИ

В Германии в приюте для беженцев убили гражданина Украины. Еще живого мужчину, но в тяжелом состоянии, обнаружил охранник. Он вызвал на место происшествия медиков. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. 

Происшествие произошло в понедельник, 12 августа, в Ростоке. Охранник приюта, который производил осмотр территории, нашел тяжело раненого мужчину. Им оказался беженец из Украины, который жил в заведении.

Работник приюта вызвал медиков, но к тому моменту, как они приехали, 46-летний мужчина уже умер. Медработники лишь констатировали его смерть.

Правоохранители начали расследование по факту убийства украинца. Пока что о предварительных результатах не сообщается.

Это далеко не первый случай убийства украинских граждан в Германии за последнее время. Ранее сообщалось, что в марте в Германии правоохранители нашли убитыми переселенок из Украины: 51-летнюю Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь.

В июне немецкая полиция нашла тело 9-летней украинки Валерии, которая пропала по дороге в школу. Тело девочки нашли примерно в четырех километрах от ее дома. По данным следствия, Валерия стала жертвой преступления.

В феврале в немецком Дюссельдорфе молодые люди убили 17-летнего баскетболиста юношеских сборных Украины Владимира Ермакова. Позже в больнице от ран скончался его друг Артем Козаченко. Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

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