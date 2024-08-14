Россияне сбросили дрон на Мирноград, а Курахово ударили из артиллерии: последствия атак за сутки

Российская армия за минувшие сутки, 13 августа, атаковала Донецкую область. В частности, на Мирноград сбросила дрон, а город Курахово был обстрелян с помощью артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Военные РФ осуществили 2 645 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Один человек погиб и двое получили ранения», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в результате ударов повреждено девять гражданских объектов — 6 жилых домов, гараж, транспорт.
Ситуация в регионе:
В селе Журавка в результате российских обстрелов погиб гражданский человек.
Щербиновку оккупанты обстреляли из артиллерии — ранили двух человек, разрушены два частных дома.
Из реактивной системы залпового огня «Смерч» россияне били по Новогродовке. Снаряды попали в дом, пострадавших нет.
В Мирнограде в результате дроновой атаки повреждены гараж и автобусы.
Город Курахово захватчики обстреляли из артиллерии, разрушен частный дом.
Ранее мы писали, что российская армия ночью, 14 августа, ударила по территории Украины авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 17 российских целей.
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