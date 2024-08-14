Росіяни скинули дрон на Мирноград, а Курахово вдарили з артилерії: наслідки атак за добу

Російська армія минулої доби, 13 серпня, атакувала Донецьку область. Зокрема, на Мирноград скинула дрон, а місто Курахове було обстріляне за допомогою артилерії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«Військові РФ здійснили 2 645 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Одна людина загинула і двоє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що внаслідок ударів пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів — 6 житлових будинків, гараж, транспорт.
Ситуація у регіоні:
У селі Журавка внаслідок російських обстрілів загинула цивільна людина.
Щербинівку окупанти обстріляли з артилерії — поранили двох людей, зруйновано два приватні будинки.
З реактивної системи залпового вогню «Смерч» росіяни били по Новогродівці. Снаряди влучили в будинок, постраждалих немає.
У Мирнограді внаслідок дронової атаки пошкоджено гараж та автобуси.
Місто Курахове загарбники обстріляли з артилерії, зруйновано приватний будинок.
Раніше ми писали, що російська армія вночі, 14 серпня, вдарила по території України авіаційними ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 17 російських цілей.
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