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Росіяни скинули дрон на Мирноград, а Курахово вдарили з артилерії: наслідки атак за добу

14 серпня 2024, 10:27

Росіяни скинули дрон на Мирноград, а Курахово вдарили з артилерії: наслідки атак за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія минулої доби, 13 серпня, атакувала Донецьку область. Зокрема, на Мирноград скинула дрон, а місто Курахове було обстріляне за допомогою артилерії. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Військові РФ здійснили 2 645 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Одна людина загинула і двоє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що внаслідок ударів пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів — 6 житлових будинків, гараж, транспорт.

Ситуація у регіоні:

У селі Журавка внаслідок російських обстрілів загинула цивільна людина.

Щербинівку окупанти обстріляли з артилерії — поранили двох людей, зруйновано два приватні будинки.

З реактивної системи залпового вогню «Смерч» росіяни били по Новогродівці. Снаряди влучили в будинок, постраждалих немає.

У Мирнограді внаслідок дронової атаки пошкоджено гараж та автобуси.

Місто Курахове загарбники обстріляли з артилерії, зруйновано приватний будинок.

Раніше ми писали, що російська армія вночі, 14 серпня, вдарила по території України авіаційними ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 17 російських цілей.

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