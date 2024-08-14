Силы ПВО ночью сбили 17 БПЛА из 23 запущенных — Олещук

Российская армия ночью, 14 августа, ударила по территории Украины авиационными ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 17 российских целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области и 23-мя ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Чауда — Крым, Ейск, Курск — РФ», — отметил он.

По словам Олещука, силы и средства противовоздушной обороны сбили 17 российских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.



Ранее мы писали, что за 13 августа российские войска убили одного жителя Донецкой области — в Журавке.