Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD

Российские войска сосредоточились на взятии Покровска Донецкой области. Карта BILD

Российские оккупационные войска сосредоточились на взятии покровска Донецкой области. Из-за этого они приостановили наступление на трассу Константиновка — Покровск. Об этом сегодня пишет эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что после падения Авдеевки в феврале текущего года российские войска стали наступать далее на северо-запад. Они угрожают автотрассе T0504, которую называют «дорогой жизни», так как это основной путь снабжения группировки ВСУ в районе Часов Яра.

Напрямую до трассы россиянам осталось лишь 5 км через село Воздвиженка. Но ВСУ выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают ВС РФ. Поэтому россияне отказались от наступления на север, на трассу, а вместо этого продвигаются на запад на Покровск, через который проходит T0504. Когда-то в Покровске жили 80 тысяч человек. Сейчас это важный для ВСУ логистический пункт. Российские войска приблизились к нему на расстояние 14 километров: взяли сёла Лисичное и Ивановка, а также вошли в Гродовку.

«В направлении из-под Новоалександровки россияне уже несколько месяцев не продвигаются. Там украинцы выстроили очень хорошую оборону. Однако территория к западу была занята за последние 4-6 недель. Там они продвигаются, естественно, в направлении Покровска, следующего важного города. Нужно сказать, что, раз у них не получается разрезать важную для логистики трассу на Часов Яр, тогда достаточно «всего лишь» захватить сам Покровск. Потому что трасса станет бесполезной, если сам город падёт», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 13 августа, российские войска атакуют позиции ВСУ. Произошло 80 боевых столкновений, почти половина из них — на Покровском направлении.