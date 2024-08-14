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Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD

14 серпня 2024, 14:39

Війська РФ призупинили наступ на «дорогу життя» і зосередилися на взятті Покровська — аналітик BILD

Російські війська зосередилися на взятті Покровська на Донеччині. Карта BILD Російські війська зосередилися на взятті Покровська на Донеччині. Карта BILD

Російські окупаційні війська зосередилися на взятті Покровська на Донеччині. Через це вони призупинили наступ на трасу Костянтинівка – Покровськ. Про це пише експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Зазначається, що після падіння Авдіївки у лютому поточного року російські війська почали наступати далі на північний захід. Вони загрожують автотрасі T0504, яку називають «дорогою життя», оскільки це основний шлях постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру.

Безпосередньо до траси росіянам залишилося лише 5 км через село Воздвиженка. Але ЗСУ збудували там міцну оборону і успішно стримують ЗС РФ. Тому росіяни відмовилися від наступу на північ, на трасу, а натомість просуваються на захід на Покровськ, через який проходить T0504. Колись у Покровську мешкали 80 тисяч людей. Нині це важливий для ЗСУ логістичний пункт. Російські війська наблизилися до нього на відстань 14 кілометрів: взяли села Лисичне та Іванівка, а також увійшли до Гродівки.

«У напрямку з-під Новоолександрівки росіяни вже кілька місяців не просуваються. Там українці збудували дуже гарну оборону. Проте територія на захід була зайнята протягом останніх 4-6 тижнів. Там вони просуваються, природно, у напрямку до Покровська, наступного важливого міста. Потрібно сказати, що, якщо їм не вдається розрізати важливу для логістики трасу на Часів Яр, тоді досить «лише» захопити сам Покровськ. Тому що траса стане марною, якщо саме місто впаде», — вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що з початку доби, 13 серпня, російські війська атакують позиції ЗСУ. Сталося 80 бойових зіткнень, майже половина з них – на Покровському напрямку.

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