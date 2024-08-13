Почти половина боестолкновений зафиксирована на Покровском направлении — Генштаб

С начала суток, 13 августа, российские войска атакуют позиции ВСУ. Произошло 80 боевых столкновений, почти половина — на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.



«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении», — говорится в сообщении.



Ситуация на передовой:



На Харьковском направлении россияне совершили 12 атак.



На Лиманском направлении захватническая армия шесть раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боев завершены, один — продолжается. Неуправляемыми авиаракетами оккупанты били неподалеку от Сергеевки.



На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Армия РФ наступала вблизи Спорного и Верхнекаменского.



На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку Часового Яра. Еще одну атаку, в районе Белой горы, Силы обороны остановили.



На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до четырех. У Торецка и Зализного отбито по одной атаке, бои продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов, сбросив семь КАБов на Торецк.



На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.



На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.



На Ореховском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 30-ю НАРами по району населенного пункта Белогорье.



На Приднепровском направлении россияне не имели успеха пять раз атакуя позиции наших войск.



Ранее мы писали, что украинские силы недавно отбили позиции к югу от города Торецк Донецкой области.