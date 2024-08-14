Оккупанты ударили по пункту выдачы гумпомощи в Купянске: есть пострадавший

Россияне атаковали Купянск. Фото: полиция

Российские военные в среду, 14 августа, обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки один гражданский получил ранения. Обэтом сообщили в пресс-службе полиции.



«Россияне попали дроном по пункту получения гуманитарной помощи в городе Купянск», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что взрывные ранения получил 64-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.



На месте работают необходимые службы.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 13 августа, атаковала Донецкую область. В частности, на Мирноград сбросила дрон, а город Курахово был обстрелян с помощью артиллерии.