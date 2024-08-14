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Окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську: є постраждалий

14 серпня 2024, 14:47

Окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги у Куп'янську: є постраждалий

Росіяни атакували Куп'янськ. Фото: поліція Росіяни атакували Куп'янськ. Фото: поліція

Російські військові у середу, 14 серпня, обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки один цивільний отримав поранення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Росіяни потрапили дроном за пунктом отримання гуманітарної допомоги в місті Куп'янськ», — йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місці працюють потрібні служби.

Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 13 серпня, атакувала Донецьку область. Зокрема, на Мирноград скинула дрон, а місто Курахове було обстріляне за допомогою артилерії.

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