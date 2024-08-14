Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны

14 августа 2024, 17:18

Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны

Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента

14 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр внутренних дел Игорь Клименко и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Глава МВД доложил о гуманитарных аспектах содействия Силам обороны и обеспечения безопасности в приграничных громадах Украины, а также в соответствующих районах Курской области.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что при необходимости на территории Курской области создадут военные комендатуры.

Ирина Верещук и Дмитрий Лубинец проинформировали о поставках гуманитарной помощи в населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем Украины.

Также, по словам омбудсмена, на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

 

«В «буферной зоне» должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов», – отметил он.

Напомним, что ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям города Суджа Курской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Лубинец Владимир Зеленский Александр Сырский Ирина Верещук Игорь Клименко Денис Шмыгаль
Места
Курская область
Прочее
Война буферная зона военная комендатура

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
все новости
17:56
Появились спутниковые фото с последствиями ночного удара по аэродрому «Борисоглебск» в РФ
17:18
Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
16:30
По делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Германии выдали ордер на арест украинца — СМИ
16:13
Люди живут в подвалах, эвакуация проходит медленно: Филашкин рассказал о ситуации в Торецке
15:59
ВСУ отбили у оккупантов позиции вблизи Северска и продвинулись на Запорожье – ISW
15:37
ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14:47
Оккупанты ударили по пункту выдачы гумпомощи в Купянске: есть пострадавший
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
13:59
ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
13:45
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении
13:36
Силы обороны в Курской области уничтожили Су-34
13:26
Армия РФ обстреляла два энергообъекта в Украине: детали
12:58
ВСУ заняли четыре новых села в Курской области РФ — Z-каналы
11:57
Без света остаются почти 140 населенных пунктов Донецкой области
11:27
Россияне сбросили дрон на Мирноград, а Курахово ударили из артиллерии: последствия атак за сутки
10:58
Ночью беспилотники ВСУ атаковали военные аэродромы в Воронежской области России
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
10:11
Из прифронтового села на Луганщине выехали двое людей
09:43
В Германии задержали украинца, подозреваемого в убийстве земляка
09:35
Силы ПВО ночью сбили 17 БПЛА из 23 запущенных — Олещук
все новости
ВИДЕО
Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
14 августа, 17:18
Украинские журналисты побывали на Курщине. Кад из видео ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14 августа, 15:37
Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооружённых сил Украины в Курской областию Фото: скрин с видео ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
14 августа, 13:59
Военные аэродромы в Воронежской области России ночью были атакованы беспилотниками ВСУ. Кадр из видео Ночью беспилотники ВСУ атаковали военные аэродромы в Воронежской области России
14 августа, 10:58
Аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России. Фото из открытых источников В Нижегородской области РФ дроны атаковали авиабазу «Саваслейка»
14 августа, 08:50
Удары по укрытиям войск России в Серебрянском лесу. Фото: кадр из видео Украинские пограничники из тяжелого дрона сожгли укрытия россиян в Серебрянском лесу: кадры атаки
13 августа, 23:42

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор