Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны

Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента

14 августа президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

В совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, министр внутренних дел Игорь Клименко и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Глава МВД доложил о гуманитарных аспектах содействия Силам обороны и обеспечения безопасности в приграничных громадах Украины, а также в соответствующих районах Курской области.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что при необходимости на территории Курской области создадут военные комендатуры.

Ирина Верещук и Дмитрий Лубинец проинформировали о поставках гуманитарной помощи в населенные пункты Курской области, которые находятся под контролем Украины.

Также, по словам омбудсмена, на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мер.

«В «буферной зоне» должны обеспечиваться поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов», – отметил он.

Напомним, что ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям города Суджа Курской области.