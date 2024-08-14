Україна припускає створення військових комендатур у Курській області. Що каже керівництво країни

Нарада керівництва України щодо ситуації у Курській області. Фото: Офіс президента

14 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

У нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Глава МВС доповів про гуманітарні аспекти сприяння Силам оборони та забезпечення безпеки у прикордонних громадах України, а також у відповідних районах Курської області.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що за потреби на території Курської області створять військові комендатури.

Ірина Верещук та Дмитро Лубінець поінформували про постачання гуманітарної допомоги до населених пунктів Курської області, які знаходяться під контролем України.

Також, за словами омбудсмена, на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій щодо здійснення гуманітарних заходів.

«У «буферній зоні» мають забезпечуватись постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів», – зазначив він.

Нагадаємо, що ЗСУ привезли гуманітарну допомогу мешканцям міста Суджа Курської області.