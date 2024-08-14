ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи

Украинские журналисты побывали на Курщине. Кад из видео

Журналистка программы ТСН украинского телеканала «1+1» сняла сюжет в российском городе Суджа Курской области, который находится под контролем ВСУ. Именно украинские военные привезли россиянам гуманитарную помощью.



На кадрах можно увидеть, как Силы обороны сняли российский триколор с одного из админзданий.

Сам город не сильно разрушен, однако Суджа подвергается постоянными авиаударам со стороны войск РФ, в городе много сожженной российской техники.

Что касается местного населения, то в Судже осталось около 100 жителей, среди них есть дети. Еды практически нет, однако стало известно, что гумпопощь привезли украинские военные: воду и еду.

«Спасибо, ребята, хоть вы нас не бросаете», — сказал мужчина.



По словам самих гражданских, в городе не была объявлена эвакуация.





Ранее мы писали, что бойцы ВСУ опубликовали видео взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



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