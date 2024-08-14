Силы обороны Украины нанесли удар по полигону армии РФ на границе Донетчины и Запорожья: ранены 15 оккупантов

Место пожара после удара по полигону ВС РФ на границе Донетчины и Запорожья. Фото: NASA FIRMS

Украинская армия нанесла удар по полигону российских войск в районе сел Куликовское Запорожской области и Бабах-Тарамы Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Новости Донбасса» обнаружили на карте пожаров NASA FIRMS, что около 13:00 в этом районе произошло возгорание.

Андрющенко отметил, что это последствия удара.

«По информации от партнеров, в госпиталь в Бердянске поступило 15 раненых россиян разной степени тяжести. Они также сообщают об уничтоженном грузовике и БМП», – рассказал он.

Движение в этом районе перекрывали. По предварительной информации, удар нанесли с помощью БПЛА при участии партизан.

Напомним, что ночью 14 августа Украина совершила самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ.