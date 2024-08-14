Сили оборони України завдали удару по полігону армії РФ на кордоні Донеччини та Запоріжжя: поранені 15 окупантів

Місце пожежі після удару по полігону ЗС РФ на кордоні Донеччини та Запоріжжя. Фото: NASA FIRMS

Українська армія завдала удару по полігону російських військ у районі сіл Куликівське Запорізької області та Бабах-Тарами Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Новини Донбасу» виявили на карті пожеж NASA FIRMS, що близько 13:00 в цьому районі сталося загоряння.

Андрющенко наголосив, що це наслідки удару.

«За інформацією від партнерів, до шпиталю в Бердянську надійшло 15 поранених росіян різного ступеня важкості. Вони також повідомляють про знищену вантажівку та БМП», – розповів він.

Рух у цьому районі перекривали. За попередньою інформацією, удару завдали за допомогою БПЛА за участю партизанів.

Нагадаємо, що вночі 14 серпня Україна здійснила наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ.