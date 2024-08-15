Десантники ВСУ отбили наступление трех колонн бронетехники РФ на Донетчине: уничтожены танки и БТР

Уничтоженная российская бронетехника в Донецкой области. Фото: кадр из видео

14 августа благодаря аэроразведке 46-й аэромобильной бригады ВСУ удалось обнаружить 15 единиц боевой техники российских войск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Россияне направились в сторону украинских позиций тремя колоннами бронетехники. Украинские десантники ударили по оккупантам из РСЗО, артиллерии, ПТРК и FPV-дронами. В результате воины 46-й ОАЭМБр уничтожили семь БТР и два танка.

Напомним, что украинские десантники остановили наступление двух колонн бронетехники РФ вблизи Марьинки на Донетчине.