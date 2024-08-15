Десантники ЗСУ відбили наступ трьох колон бронетехніки РФ на Донеччині: знищені танки та БТР

Знищена російська бронетехніка у Донецькій області. Фото: кадр із відео

14 серпня завдяки аеророзвідці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ вдалося виявити 15 одиниць бойової техніки російських військ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Росіяни попрямували у бік українських позицій трьома колонами бронетехніки. Українські десантники вдарили по окупантах із РСЗВ, артилерії, ПТРК та FPV-дронами. В результаті воїни 46-ї ОАЕМБр знищили сім БТР та два танки.

Нагадаємо, що українські десантники зупинили наступ двох колон бронетехніки РФ поблизу Мар'їнки на Донеччині.