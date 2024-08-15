В Константиновке два человека получили ранения из-за российского обстрела сегодня утром

Российские войска в течение 15 минут обстреливали город Константиновку Донецкой области из РСЗО «Смерч». Обстрел начался 15 августа в 9:15, было три удара по разным районам города. Об этом изданию «Суспільне Донбас» рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По словам Горбунова, в результате обстрела ранены два человека.

«Пострадали два человека. [Они] доставлены в больницу, их состояние среднее, все хорошо, будут жить. Один из них — это работник автозаправочной станции», — отметил начальник ГВА.

Повреждены два фасада частных домов и фасад заправочного помещения, уточнил Горбунов. Он сказал, что в настоящее время службы ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, город Константиновка Донецкой области подвергся утром 15 августа российскому обстрелу. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».