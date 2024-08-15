В Константиновке два человека получили ранения из-за российского обстрела сегодня утром

Российские войска в течение 15 минут обстреливали город Константиновку Донецкой области из РСЗО «Смерч». Обстрел начался 15 августа в 9:15, было три удара по разным районам города. Об этом изданию «Суспільне Донбас» рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По словам Горбунова, в результате обстрела ранены два человека.
«Пострадали два человека. [Они] доставлены в больницу, их состояние среднее, все хорошо, будут жить. Один из них — это работник автозаправочной станции», — отметил начальник ГВА.
Повреждены два фасада частных домов и фасад заправочного помещения, уточнил Горбунов. Он сказал, что в настоящее время службы ликвидируют последствия обстрелов.
Напомним, город Константиновка Донецкой области подвергся утром 15 августа российскому обстрелу. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях