У Костянтинівці двоє людей дістали поранень через російський обстріл сьогодні вранці

Російські війська протягом 15 хвилин обстрілювали місто Костянтинівку Донецької області із РСЗВ «Смерч». Обстріл розпочався 15 серпня о 9:15, було три удари по різних районах міста. Про це виданню «Суспільне Донбас» розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За словами Горбунова, в результаті обстрілу поранено двох людей.

«Постраждали двоє людей. [Вони] доставлені до лікарні, їхній стан середній, все добре, житимуть. Один із них – це працівник автозаправної станції», – зазначив начальник МВА.

Пошкоджено два фасади приватних будинків та фасад заправного приміщення, уточнив Горбунов. Він сказав, що наразі служби ліквідують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, місто Костянтинівка Донецької області зазнало вранці 15 серпня російського обстрілу. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».