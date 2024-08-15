В Константиновке утром прозвучали взрывы

Город Константиновка Донецкой области подвергся утром 15 августа российскому обстрелу. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что взрывы прозвучали около 9:00 в правобережной части города.

Судя по звукам взрывов, город обстреливали кассетными боеприпасами.

Напомним, 9 августа российские военные нанесли ракетный удар по супермаркету в городе Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли 14 человек, более 40 были ранены.