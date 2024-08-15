ВСУ с двух сторон окружают еще один районный центр Курской области – Bild

Ситуация вблизи райцентра Коренево Курской области. Фото: карта Bild

К северу от города Суджа ВСУ наступают на райцентр Коренево. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке.

По его словам, украинские силы подошли к этому поселку с железнодорожной станцией.

«Кажется, что украинцы прилагают много сил, чтобы захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это значит, что украинцы пытаются наступать далее и атаковать этот поселок с двух сторон. Удастся ли им это – другой вопрос. Мы видим, что российский фронт все еще очень хрупкий», – отметил Репке.

Напомним, что ранее ВСУ взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм в Курской области.