ЗСУ з двох сторін оточують ще один районний центр Курської області – Bild

Ситуація поблизу райцентру Коренево Курської області. Фото: карта Bild

На північ від міста Суджа ЗСУ наступають на райцентр Коренево. Про це пише видання Bild із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

За його словами, українські сили підійшли до цього селища із залізничною станцією.

«Здається, що українці докладають багато сил, щоби захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій за останні години: як з півночі на Коренево, так і з півдня. Це означає, що українці намагаються наступати далі та атакувати це селище з двох сторін. Чи вдасться їм це – інше питання. Ми бачимо, що російський фронт все ще дуже крихкий», – зазначив Рьопке.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ взяли під контроль ще чотири села та розширили плацдарм у Курській області.