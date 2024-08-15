Британские танки Challenger 2 пересекли границу с Россией и наступают на Курскую область – Sky News

Танк Challenger 2. Фото: Getty Images

Британские танки Challenger 2 используются во время украинского вторжения в Курскую область. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Согласно правительственной политике, Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России. Это включает и танки Challenger 2.

Подробности о том, как и когда украинские силы развернули танки Challenger 2 в Курской области, неизвестны. Неизвестно и количество танков, которые могли задействовать ВСУ.

Однако мощная украинская 82-я десантно-штурмовая бригада – это подразделение Вооруженных сил Украины, которое с прошлого года эксплуатирует британские основные боевые танки. И участие подразделений этой бригады подтверждено в Курской наступательной операции.

Напомним, что ВСУ взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм в Курской области.