Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе спел прокремлевский артист Shaman. Фото: ДАН

Во временно оккупированном Мариуполе состоялся концерт российского пропагандистского певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Также он спел для оккупантов в Токмаке и сотрудников Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сегодня сообщают российские СМИ и сам певец в соцсетях.

При этом, местные пророссийские медиа выступление Шамана не анонсировали. По всей видимости, на концерт прокремлевского артиста пригласили местных чиновников и активистов, поддерживающих Россию.





Пресс-служба украинского горсовета Мариуполя еще 13 августа писала, что в этот день в городе состоится концерт Шамана. Возможно, на публикацию сообщений о состоявшемся концерте было наложено эмбарго в российских СМИ в целях безопасности.





«Такими концертами оккупанты пытаются на захваченных ими территориях насадить иллюзию стабильности их власти и отвлечь внимание от ситуации на Курском направлении», — подчеркивает Мариупольский горсовет.



Шаман выступил на сцене Центра детского и юношеского творчества. Там же он давал свой первый в захваченном городе концерт в январе 2023 года.

Російський співак Шаман виступив в окупованому Маріуполі



Інформацію про концерт не розголошували до його проведення. Судячи з усього, на виступ прокремлівського артиста запросили чиновників та активістів, які підтримують Росіюhttps://t.co/kFehp5Gyg7 pic.twitter.com/ite0PS32UR — Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2024

Кто такой Шаман

Шаман — автор пропагандистской песни «Я русский», открыто поддержал вторжение России в Украину. Неоднократно выступал на организованных Кремлем мероприятиях на оккупированных территориях Украины. Певец находится под санкциями Европейского Союза и Канады.



Ранее мы писали, что 4 августа в Мариуполе вспыхнул пожар в расположении новой военной базы российских оккупантов в районе Хладокомбината.