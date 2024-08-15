У Маріуполі заспівав прокремлівський артист Shaman. Фото: ДАН

У тимчасово окупованому Маріуполі відбувся концерт російського пропагандистського співака Shaman (справжнє ім'я — Ярослав Дронов). Також він заспівав для окупантів у Токмаку та співробітників Запорізької АЕС в Енергодарі. Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ та сам співак у соцмережах.

При цьому місцеві проросійські медіа виступ Шамана не анонсували. Судячи з усього, на концерт прокремлівського артиста запросили місцевих чиновників та активістів, які підтримують Росію.





Пресслужба української міськради Маріуполя ще 13 серпня писала, що цього дня у місті відбудеться концерт Шамана. Можливо, на публікацію повідомлень про концерт, що відбувся, було накладено ембарго в російських ЗМІ з метою безпеки.





«Такими концертами окупанти намагаються на захоплених ними територіях насадити ілюзію стабільності їхньої влади та відвернути увагу від ситуації на Курському напрямку», — наголошує Маріупольська міськрада.



Шаман виступив на сцені Центру дитячої та юнацької творчості. Там же він давав свій перший у захопленому місті концерт у січні 2023 року.

Російський співак Шаман виступив в окупованому Маріуполі



Інформацію про концерт не розголошували до його проведення. Судячи з усього, на виступ прокремлівського артиста запросили чиновників та активістів, які підтримують Росіюhttps://t.co/kFehp5Gyg7 pic.twitter.com/ite0PS32UR — Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2024

Хто такий Шаман

Шаман — автор пропагандистської пісні «Я русский», відкрито підтримав вторгнення Росії до України. Неодноразово виступав на організованих Кремлем заходах на окупованих теренах України. Співак перебуває під санкціями Європейського Союзу та Канади.



Раніше ми писали, що 4 серпня у Маріуполі спалахнула пожежа у розташуванні нової військової бази російських окупантів у районі Хладокомбінату.