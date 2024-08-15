Украина создала военную комендатуру в Курской области: ВСУ уже контролируют 82 населенных пункта

Генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев. Фото: Минобороны Украины

Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях Курской области создана военная комендатура. Об этом в докладе на Ставке Верховного главнокомандующего сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

По его словам, комендатуру возглавил генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев.

«С начала суток наши войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 метров до 1,5 километра. Всего с начала операции на территории Курской области наши войска с боями продвинулись вглубь обороны противника на 35 километров. Взято под контроль 1150 квадратных километров территории и 82 населенных пункта», – рассказал Сырский.

Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов



Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирськийhttps://t.co/7RQRUblbUL pic.twitter.com/wObeutzz6L — Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2024

Напомним, что ранее ВСУ контролировали 74 населенных пункта в Курской области.