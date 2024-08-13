Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области РФ: за сутки продвинулись до трех километров

13 августа 2024, 19:28

ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области РФ: за сутки продвинулись до трех километров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области РФ. Об этом в докладе президенту Украины Владимир Зеленскому сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области.

«За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории. На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем», – рассказал Сырский.

Зеленский отметил, что там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия.

«Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий», – сказал он.

Напомним, что 12 августа в ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Александр Сырский
Места
Курская область
Организации
Всу
Прочее
Война Контроль Операция населенные пункты ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
все новости
21:58
Украинские десантники остановили наступление двух колонн бронетехники РФ вблизи Марьинки: в ВСУ показали видео
21:31
Украина не заинтересована в том, чтобы забрать Курскую область: в МИД назвали цель операции
19:28
ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области РФ: за сутки продвинулись до трех километров
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
18:16
Почти половина боестолкновений зафиксирована на Покровском направлении — Генштаб
17:44
Латвия передаст Украине около 5000 беспилотников
17:34
Украинская армия отбила у войск России позиции в районах Торецка и Северска – ISW
17:25
В Новогродовке ввели продленный комендантский час и новые правила въезда: детали
17:15
В Краматорске начали дистанционно консультировать пациентов при помощи телемедицины
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
16:04
Армия РФ оккупировала три села на Донетчине: ВСУ отбросили россиян в Луганской области – DeepState
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
14:31
В сети показали, как военные Kraken обороняли микрорайон Канал в городе Часов Яр
13:57
В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»
13:49
В Донецкой области задержали вымогателей 500 тысяч долларов у владельца медцентра
13:31
В Донецкой области без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов
13:17
В двух городах Донетчины будет сокращена подача воды
12:59
В Сумской области ввели ограничения на передвижение граждан — Генштаб ВСУ
12:49
Из оккупированных территорий вернули еще шесть детей
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная российская бронетехника в районе Марьинки. Фото: кадр из видео Украинские десантники остановили наступление двух колонн бронетехники РФ вблизи Марьинки: в ВСУ показали видео
13 августа, 21:58
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области РФ: за сутки продвинулись до трех километров
13 августа, 19:28
В результате атаки на автобус в оккупированном Лисичанске есть погибшие и раненые Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
13 августа, 14:58
Разрушенный Часов Яр. Фото: кадр с видео В сети показали, как военные Kraken обороняли микрорайон Канал в городе Часов Яр
13 августа, 14:31
В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти» В Константиновке горело здание кондитерской фабрики «Конти»
13 августа, 13:57
Путин провел совещание 12 августа. Фото: кадр с видео В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
12 августа, 16:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор