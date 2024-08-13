ВСУ контролируют 74 населенных пункта Курской области РФ: за сутки продвинулись до трех километров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области РФ. Об этом в докладе президенту Украины Владимир Зеленскому сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области.

«За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории. На сегодня 74 населенных пункта находятся под нашим контролем», – рассказал Сырский.

Зеленский отметил, что там проводятся проверки и стабилизационные мероприятия.

«Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий», – сказал он.

Напомним, что 12 августа в ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ.