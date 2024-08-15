Україна створила військову комендатуру в Курській області: ЗСУ вже контролюють 82 населені пункти

Генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов. Фото: Міноборони України

Для підтримки правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях Курської області створено військову комендатуру. Про це у доповіді на Ставці Верховного головнокомандувача повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, комендатуру очолив генерал-майор ЗСУ Едуард Москальов.

«З початку доби наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометра. Усього з початку операції біля Курської області наші війська з боями просунулися вглиб оборони противника на 35 кілометрів. Взято під контроль 1150 квадратних кілометрів території та 82 населені пункти», – розповів Сирський.

Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов



Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирськийhttps://t.co/7RQRUblbUL pic.twitter.com/wObeutzz6L — Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2024

Нагадаємо, що раніше ЗСУ контролювали 74 населені пункти в Курській області.