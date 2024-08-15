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Захватчики почти вплотную подошли к Покровской громаде: начальник ГВА призвал гражданских эвакуироваться

15 августа 2024, 15:57

Захватчики почти вплотную подошли к Покровской громаде: начальник ГВА призвал гражданских эвакуироваться

Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса

Российская армия приближается к окраинам Покровска Донецкой области. Местные власти призывают жителей эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, первым делом должны эвакуироваться семьи с детьми и пожилые люди.

«Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Только немного больше 10 километров от окраин города Покровск. Мы видим по всем тем обстрелам, которые были по нашей громаде и городу, враг цинично бьет или критическую инфраструктуру, или частную, или жилую. Гибнут люди. Поэтому прошу не медлить и эвакуироваться, особенно семьи с детьми и пожилые люди», — подчеркнул Добряк.

Всем, кто хочет эвакуироваться, нужно обращаться по телефонам:

  • контактный центр Покровской ГВА: 0800300101;
  • волонтеры БФ «Восток SOS»: эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними любимцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08:00 до 18:00 часов;
  • волонтеры ОО «Пролиска» для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

Ранее мы писали, что координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области

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