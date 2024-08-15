Загарбники майже впритул підійшли до Покровської громади: начальник МВА закликав цивільних евакуюватися

Начальник МВА Покровська Сергій Добряк. Фото: Новини Донбасу

Російська армія наближається до околиць Покровська на Донеччині. Місцева влада закликає мешканців евакуюватися до безпечних регіонів України. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, насамперед мають евакуюватися сім'ї з дітьми та люди похилого віку.



«Ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов упритул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише трохи більше 10 кілометрів від околиць міста Покровськ. Ми бачимо, що за всі ті обстріли, які були по нашій громаді та місту, ворог цинічно б'є або критичну інфраструктуру, або приватну, чи житлову. Гинуть люди. Тому прошу не зволікати та евакуюватися, особливо сім'ї з дітьми та люди похилого віку», — підкреслив Добряк.

❗Війська РФ майже впритул підійшли до Покровської громади: начальник МВА закликав цивільних евакуюватися https://t.co/mYv8T7v9BC pic.twitter.com/O78YVT1TPm — Новини Донбасу (@novostidnua) August 15, 2024

Усім, хто хоче евакуюватися, потрібно звертатись за телефонами:

контактний центр Покровської МВА: 0800300101;

волонтери БФ «Схід SOS»: евакуація з дітьми, тяжкохворими та маломобільними особами з розселенням, із домашніми улюбленцями: 0800332614 з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00 години;

волонтери ГО «Проліска» для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом: 0932022232 та 0964041034.

Раніше ми писали, що координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалював рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.