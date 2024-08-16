Армія РФ обстріляла Донецьку область: троє людей загинули і п'ятеро дістали поранення

Обстріл РФ Донецької області: 3 загиблі, 5 поранені. Фото: Філашкін

За 15 серпня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області: двох у Верхньокам'янському та одного у Миколаївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», — написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2157 людей убитими та 5656 – пораненими.



Нагадаємо, у Костянтинівці двоє людей отримали поранення через російський обстріл.