Армія РФ обстріляла Донецьку область: троє людей загинули і п'ятеро дістали поранення

За 15 серпня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області: двох у Верхньокам'янському та одного у Миколаївці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», — написав у телеграмі голова обласної військової адміністрації.
Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2157 людей убитими та 5656 – пораненими.
Нагадаємо, у Костянтинівці двоє людей отримали поранення через російський обстріл.
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